Прокуратура Ленинского района Саранска выявила нарушение законодательства о социальной защите инвалидов

Сотрудники прокуратуры Ленинского района Саранска зафиксировали нарушение законодательства о социальной защите инвалидов.

Было установлено, что при входе в пекарню «Хлеббери» отсутствует бордюрный пандус, предназначенный для передвижения людей, использующих кресла-коляски.

Прокурор Ленинского района Саранска внес индивидуальному предпринимателю, являющемуся владельцем указанной пекарни, представление.

Кроме того, в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru