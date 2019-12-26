Прокуратура Ленинского района Саранска выявила нарушение законодательства о социальной защите инвалидов

Сотрудники прокуратуры Ленинского района Саранска зафиксировали нарушение законодательства о социальной защите инвалидов.
Было установлено, что при входе в пекарню «Хлеббери» отсутствует бордюрный пандус, предназначенный для передвижения людей, использующих кресла-коляски.
Прокурор Ленинского района Саранска внес индивидуальному предпринимателю, являющемуся владельцем указанной пекарни, представление.
Кроме того, в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении.
По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.
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Источник: prokrm.ru