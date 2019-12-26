В Саранске сотрудники Росгвардии нашли угнанную машину

В Саранске сотрудниками Росгвардии был найден угнанный автомобиль.

Днём 25 декабря сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о том, что с территории парковки, расположенной по адресу – улица Гожувская, был угнан автомобиль марки ВАЗ-2110.

В кратчайшие сроки одна из групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии обнаружила разыскиваемое транспортное средство в частном секторе Октябрьского района Саранска. Салон машины был пуст, а на капоте лежали ключи.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia