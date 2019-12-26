В Саранске столкнулись три автомобиля

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Указанное происшествие произошло 25 декабря по адресу – проспект Ленина. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ниссан», выезжая с территории двора, не предоставил преимущество в движении двум машинам, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Какая-либо информация о пострадавших в данном ДТП не поступала.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm