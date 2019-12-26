Жителя Ичалковского района осудили за хранение и продажу марихуаны

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в хранении и продаже марихуаны.

Органы предварительного расследования обвини жителя Ичалковского района в хранении марихуаны и её сбыте в крупном размере. Преступник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Решением Ичалковского районного суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Источник: ichalkovsky.mor.sudrf.ru