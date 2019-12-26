В Саранске 31 декабря ограничат движение транспортных средств

На некоторых улицах Саранска 31 декабря будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 20:00 30 декабря до 07:00 31 декабря будет запрещена стоянка транспортных средств по следующим адресам: по пр. Ленина от ул. Коммунистической до ул. Советской, по ул. Володарского от ул. Коммунистической до ул. Советской, по ул. Л. Толстого от ул. Коммунистической до ул. Советской, по ул. Большевистской от ул. Коммунистической до ул. Советской, по ул. Советской от ул. Рабочей до ул. Володарского, по ул. М. Расковой от ул. Ульянова до пр. 50 лет Октября (четная и нечетная стороны), по ул. Миронова от ул. Коваленко до ООО «Рынок - Данко» (ул. Миронова, 1А), на внутриквартальном проезде от магазина «Евроспар» (ул. Коваленко, 53А) до ул. Миронова. Также ограничение будет действовать на парковках, прилегающих к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, 40) и ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» (ул. Московская, 12) со стороны улиц Красной и Московской, возле здания №26 по ул. Советской, по ул. Большевистской в районе здания АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47А), по ул. Коваленко в районе площади по ул. Коваленко, в районе площади по ул. Коваленко и здания Пролетарского районного суда г. Саранска (ул. Коваленко, д. 47А).

В период с 07:00 до 23:00 31 декабря по указанным адресам продолжит действовать ограничение парковки, а также будет запрещено движение транспортных средств.

В период с 15:00 до 23:00 31 декабря движение транспорта будет ограничено по следующим адресам: по ул. Демократической от ул. Коммунистической до ул. Советской, по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской, по ул. Большевистской от ул. Советской до ул. Кавказской, по автодороге от перекрестка ул. Красноармейской и ул. Кавказской до дома № 34 по ул. Советской, по ул. Советской от ул. Пролетарской до ул. Большевистской.

В период с 17:00 до 19:00 31 декабря запрет на движение транспортных средств будет действовать по следующим адресам: по ул. Московской от ул. Республиканской до ул. Красной, по ул. Рабочей от ул. Красной до ул. Коммунистической, по ул. Советской от ул. Рабочей до ул. Серова, по ул. Красной от ул. Московской до ул. Серова.

В период с 15:00 до 23:00 31 декабря будет организовано одностороннее движение по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Республиканской (движение в сторону ул. Республиканской).

Ранее сообщалось о том, что на некоторых улицах Саранска 28 декабря ограничат движение транспортных средств.

Источник: adm-saransk.ru