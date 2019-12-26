В Саранске в очередной раз обсудили благоустройство парка Ленинского района

В администрации Саранска состоялось очередное обсуждение проекта благоустройства парка Ленинского района.

Проектировщики представили мэру города Петру Тултаеву доработанный план реконструкции лесопарковой зоны отдыха.

В ходе разработки проекта благоустройства было решено максимально сохранить зеленые насаждения и использовать уже существующие пешеходные дорожки, чтобы не перегружать ими лесопарковую зону. Данное решение учитывает мнение горожан. Стихийно созданные тропинки будут покрыты песчано-гравийной смесью.

Парк Ленинского района обзаведется игровой зоной для детского отдыха с резиновым покрытием, площадкой с уличными тренажерами и спортивным оборудованием для воркаута и скейтбординга, а также пунктом проката спортинвентаря. Там, где ранее размещалось колесо обозрения, появится многофункциональная спортивная площадка. Будет выделено место для тихого отдыха в виде веранд, а также будут оборудованы беседки для барбекю. На стыке зоны активного отдыха и тропы здоровья разместятся современные качели. Будут расставлены лавочки.

Отдельное внимание было уделено благоустройству входа в парк со стороны телецентра. В настоящее время данная зона не пользуется особой популярностью, но активные темпы застройки в микрорайоне свидетельствуют о том, что её востребованность со временем возрастет. Пётр Тултаев заявил, что данный участок нужно включить в проект и предусмотреть здесь дополнительные места для парковки.

Также было обсуждено дополнительное наружное освещение парковой зоны и входных групп.

В ближайшем будущем проект будет доработан и отправлен на госэкспертизу.

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Источник: adm-saransk.ru