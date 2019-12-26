В Рузаевке скоро пройдет предновогодняя ярмарка

В Рузаевке 29 декабря пройдет предновогодняя ярмарка.

Площадь 1000-летия станет местом проведения указанного мероприятия. На ярмарке будет представлена продукция сельского хозяйства и местных предприятий.

Известно, что 1 кг говядины горожане смогут приобрести за 220 рублей. 1 кг свинины будет стоить 165 рублей. Стоимость 1 кг мяса птицы и сыра будет составлять 95 и 390 рублей соответственно. Куриные яйца жители Рузаевки смогут купить по цене 40 рублей за десяток.

Кроме того, горожане смогут приобрести праздничные сувениры и ёлки.

Ярмарка начнет работать в 07:00.

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Источник: ruzaevka-rm.ru