Двух жительниц Мордовии ограбили мошенники, представившиеся экстрасенсами

В Мордовии две местные жительницы стали жертвами мошенников, которые действовали под видом экстрасенсов.

В октябре прошлого года в полицию обратилась 46-летняя жительница Лямбирского района. Женщина рассказала о том, что на одном из телеканалов она увидела телепрограмму, участниками которой были некие экстрасенсы, обещавшие решить любые проблемы. Гражданка позвонила по указанному на экране телевизора телефонному номеру, дабы упомянутые целители помогли ей избавиться от болезни. С пострадавшей беседовала женщина, которая заявила, что причиной проблемы является порча. Затем мошенница сообщила, что для избавления от недуга нужно пройти несколько дистанционных сеансов, которые являются платными. В итоге в течение месяца жительница Лямбирского района общалась с экстрасенсом, перечисляя на различные банковские счета деньги. Вылечиться пострадавшей так и не удалось. Мошенникам женщина перечислила 803 тыс. рублей.

Аналогичным образом была ограблена жительница Саранска, которая хотела вылечить сына от алкоголизма. Женщина лишилась более 915 тыс. рублей.

Стражам порядка удалось установить, что к совершению указанных преступлений, жертвами которых стали жители не только Мордовии, но и других регионов России, причастны сотрудники колл-центра. Последние разработали схему обмана и распределили между собой роли. Одна из подозреваемых стала ведущей телепрограммы, остальные сотрудники колл-центра отвечали на звонки, беседовали с гражданами и следили за процессом перечисления денег.

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Источник: 13.мвд.рф