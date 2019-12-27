В Саранске полицейские выявили два факта мошенничества в сфере кредитования

В Саранске мужчина и женщина подозреваются в мошенничестве в сфере кредитования.

В июне нынешнего года безработная жительница Саранска 1972 года рождения, предоставив в одно из финансовых учреждений региона ложные сведения о месте работы и размере зарплаты, оформила заём на сумму 15 тыс. рублей.

В конце мая нынешнего года безработный житель Саранска 1979 года рождения аналогичным путем оформил заём на сумму 11,6 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф