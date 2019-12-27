19-летняя жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире иностранцев

В Саранске 19-летняя местная жительница фиктивно прописала в своей квартире иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 19-летняя жительница Саранска фиктивно зарегистрировала в принадлежащей ей квартире, расположенной по адресу – улица Энгельса, граждан Узбекистана и Киргизии 1997 и 1995 годов рождения. Фактически иностранцы проживают по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске полицейские выявили два факта мошенничества в сфере кредитования.

Источник: 13.мвд.рф