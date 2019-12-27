Неизвестные мошенники ограбили 50-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 50-летняя местная жительница была ограблена неизвестными мошенниками.

Несколько месяцев назад 50-летняя жительница Саранска оставила свои анкетные данные на сайте, связанном с оказанием услуг в сфере торговли на бирже. Спустя некоторое время с женщиной связался неизвестный мужчина, который предложил помощь в приобретении и продаже денег и ценных бумаг. Горожанка после беседы с незнакомцем перечислила денежные средства в качестве ставки на повышение курса валют. Затем с женщиной вновь связался упомянутый мужчина и посоветовал продолжать перечислять деньги. В итоге горожанка перевела на банковский счет мошенников 482 тыс. рублей.

Осознав, что имел место мошеннический обман, жительница Саранска обратилась в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф