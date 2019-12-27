В Мордовии сотрудник салона сотовой связи подозревается в присвоении денег

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении работника салона сотовой связи, который подозревается в присвоении денежных средств.

Стражами порядка было установлено, что в начале декабря 33-летний житель Пензенской области, являющийся сотрудником салона сотовой связи, расположенного на территории указанного района, не внес в кассу выручку, полученную за продажу товара. Сумма недостачи составила 97,1 тыс. рублей.

Житель Пензенской области был привлечен к уголовной ответственности.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф