В Ковылкино неизвестный автомобилист устроил ДТП

В Ковылкино по вине неизвестного автомобилиста произошло ДТП.

Указанное происшествие произошло в ночь на 26 декабря на пересечении улиц Фролова и Желябова. По предварительной информации, неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа», во время движения на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем марки «Дэу».

Водитель «Киа» уехал с места происшествия в неизвестном направлении.

46-летний мужчина, управлявший «Дэу», доставлялся в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ». После оказания необходимой медицинской помощи гражданин был отпущен домой.

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Источник: гибдд.рф