В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадали три человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Инцидент произошел днём 26 декабря на 454-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 43-летний гражданин, управлявший легковым автомобилем марки «Хендай», совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении грузовику марки «Вольво», по причине чего транспортные средства столкнулись. От удара «Хендай» отбросило на легковушку марки «Мицубиси», стоявшую на проезжей части.

Два пассажира «Хендай» 24- и 44-летнего возраста, а также 32-летний пассажир «Мицубиси» были госпитализированы в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф