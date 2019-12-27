В Большеберезниковском районе 26-летний водитель легкового автомобиля сбил 82-летнюю пенсионерку

В Большеберезниковском районе 82-летняя пенсионерка попала под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло днём 26 декабря на 61-м километре дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки. 26-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», совершил наезд на 82-летнюю пенсионерку, которая шла по проезжей части в попутном направлении.

Пострадавшая была госпитализирована в ГБУЗ «Комсомольская МБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф