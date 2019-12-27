Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

Сотрудники исправительных колоний №№1 и 4 УФСИН РФ по Мордовии посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ясная поляна».

Гости привезли детям сладкие подарки. Сотрудники центра тепло встретили представителей ФСИН, а также отметили, что благодаря помощи и поддержке благотворителей жизнь в учреждении становится более увлекательной.

Стоит упомянуть, что в социально-реабилитационном центре «Ясная Поляна» проходят реабилитацию дети, оставшиеся без попечения родителей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su