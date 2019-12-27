В одном из исправительных учреждений Мордовии выбрали лучших педагогических работников

В УФСИН РФ по Мордовии завершился первый этап конкурса «Лучший педагогический работник ФКП образовательного учреждения №113».

В первом этапе конкурса приняли участие девять педагогических работников.

Конкурсная комиссия оценивала педагогический опыт работы, методические разработки, проведение открытых уроков, положительную динамику образовательных результатов, достижения результатов обучающихся, результаты тестового задания и представления электронного портфолио достижений.

Были определены шесть лучших педагогов, среди которых Анатолий Гундоров (преподаватель), Александр Иванов (преподаватель), Евгений Коротков (мастер производственного обучения), Сергей Левченко (мастер производственного обучения), Наталья Сятишева (мастер производственного обучения) и Сергей Шукшин (мастер производственного обучения).

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Источник: 13.fsin.su