Полицейский, который подбросил жителю Саранска наркотики, пойдет под суд

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении сотрудника правоохранительных органов, который подбросил жителю Саранска наркотики.

В конце мая прошлого года 35-летний оперуполномоченный УМВД РФ по Саранску в целях искусственного завышения показателей работы передал знакомому два свертка с веществом, имитирующим наркотическое средство, для последующей передачи жителю Саранска и изъятия у него.

В итоге пострадавший был задержан, а изъятый у него сверток с муляжом наркотического средства был заменен обвиняемым на другой сверток из фольги, в котором находились ранее приобретенные им же наркотики.

Затем полицейский составил заведомо подложные материалы о результатах оперативно-розыскной деятельности. Дальнейшие противоправные действия стража порядка были пресечены сотрудниками республиканского УФСБ.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru