В Мордовии виновник смертельного ДТП отправится в тюрьму

В Торбеевском районе вступил в законную силу приговор суда в отношении 48-летнего автомобилиста, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом.

23 мая нынешнего года на одном из участков дороги, соединяющей Мордовские Юнки, Красноармейский и Торбеево, 48-летний гражданин, находясь за рулем автомобиля марки «Нива» в состоянии алкогольного опьянения, нарушив ПДД, допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим наездом на дерево. В результате данного ДТП погиб пассажир автомобилиста.

Было установлено, что ранее 48-летний мужчина был подвергнут административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Решением Торбеевском районного суда в отношении виновника ДТП была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить упомянутое постановление, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru