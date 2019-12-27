В Ичалковском районе во время пожара погиб мужчина

В Ичалковском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.
Вечером 26 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Рождествено. На улице Красная Горка загорелся частный жилой дом №77. К моменту приезда пожарных имело место горение внутри постройки и сильное задымление. Площадь распространения пламени составляла 50 квадратных метров.
В результате пожара погиб владелец дома 1946 года рождения.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru