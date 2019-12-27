32-летнего жителя Саранска осудили за мошенничество

В Саранске суд вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении мошенничества.

В марте 2014 года преступник попросил двух своих знакомых, являющихся работниками ООО «Партнер-С», оформить от имени данной организации кредитный договор с АО «Россельхозбанк», заверив, что кредитные обязательства он будет исполнять самостоятельно, хотя на самом деле не собирался это делать.

В итоге был заключен кредитный договор на сумму 2,3 млн рублей. Деньги злоумышленник потратил на собственные нужды.

Решением Ленинского районного суда Саранска в отношении мошенника была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: prokrm.ru