На предприятии «Рузхиммаш» погиб сварщик

На предприятии «Рузхиммаш» произошел несчастный случай, в результате которого погиб мужчина.

Трагическое происшествие произошло днём 26 декабря. По предварительной информации, гражданин, работавший сварщиком, соединял части большой цистерны. В определенный момент одна из деталей весом 800 кг покатилась на мужчину и придавила его. Коллеги пытались спасти пострадавшего, но их попытки не принесли никакого результата.

В настоящее время сотрудники следственных органов проводят проверку по факту случившегося.

По информации «Известий Мордовии».

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