В Ромодановском районе горела надворная постройка

В Ромодановском районе произошло возгорание надворной постройки.

Вечером 26 декабря в селе Салма загорелась надворная постройка, расположенная по адресу – улица Верхняя. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 50 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru