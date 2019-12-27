В 2019 году 46 человек уволились из администрации Саранска

С начала нынешнего года из администрации Саранска уволились 46 человек.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев говорит о том, что главной причиной значительного количества увольнений является не очень большая заработная плата.

В настоящее время средний размер зарплаты главного специалиста городской администрации со всеми надбавками составляет 15 тыс. рублей в месяц.

Недавно в Саранске было принято решение об увеличении должностных окладов должностных лиц и муниципальных служащих на 4%.

По информации «Известий Мордовии».

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