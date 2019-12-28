В Лямбире сотрудники МЧС спасли на пожаре семью с двумя детьми

В Лямбире пожарные спасли семью с двумя детьми.

Утром 27 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о возгорании одной из квартир дома №74, расположенного по адресу – улица Октябрьская. К моменту приезда пожарных густой дым распространился на квартиры, находящиеся на верхних этажах. Из-за сильного задымления мужчина и два маленьких ребенка не смогли покинуть дом, они вышли на балкон второго этажа и стали звать на помощь. Сотрудники МЧС подставили лестницу и эвакуировали семью.

По предварительной информации, в результате данного инцидента никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm