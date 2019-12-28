48-летний житель Саранска пойдет под суд по обвинению в убийстве подростка

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 48-летнего жителя Саранска, который обвиняется в убийстве подростка.

Стражами порядка было установлено, что поздним вечером 13 апреля нынешнего года 48-летний житель Саранска, находясь на одном из участков автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Марьяновка и Пермиси, выстрелил из карабина в 15-летнего подростка. От полученного ранения парень скончался.

Обвиняемый утверждает, что выстрел был произведен ошибочно во время охоты.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф