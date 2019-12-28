Неизвестный мошенник ограбил жителя Саранска, решившего приобрести шины

В Саранске 30-летний местный житель, решивший приобрести автомобильные шины, стал жертвой неизвестного мошенника.

25 декабря 30-летний житель Саранска обнаружил на популярном сайте объявление о продаже шин для автомобиля марки «Ауди». Горожанин связался с продавцом и договорился с ним о покупке товара. Житель Саранска перечислил автору объявления оплату, а последний прислал ему фото товарной накладной, свидетельствующей о передаче шин в транспортную компанию для доставки покупателю. В оговоренные сроки горожанин так и не получил товар. После этого мужчина связался с менеджерами транспортной компании, которые сообщили ему о том, что накладная является фиктивной, а шины им не поступали.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

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Источник: 13.мвд.рф