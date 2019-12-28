Разыскиваются очевидцы смертельного ДТП в Лямбирском районе

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП со смертельным исходом, которое произошло в Лямбирском районе.

Происшествие произошло ранним утром 5 декабря на 13-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово, Ичалки и Большое Игнатово. Водитель легкового автомобиля марки «Лада» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком марки «Мерседес». Полученные водителем легковушки телесные повреждения оказались смертельными.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев данного ДТП сообщить всю имеющуюся информацию по телефонам: 8 (8342) 29-90-91, 8 (8342) 2-13-75 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф