В Саранске горела квартира

В Саранске произошло возгорание квартиры.

Ранним утром 28 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома №7, расположенного по адресу – улица Володарского.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил квартиру на площади 12 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru