В Саранске был обнаружен труп священника

В Саранске был найден труп священнослужителя.

Тело священника Игоря Фролова было обнаружено в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Известно, что данную квартиру мужчина арендовал. По предварительной информации, труп гражданина пролежал больше недели. Тревогу забили коллеги и прихожане из-за того, что священник долгое время не появлялся на службе в храме, расположенном в селе Анненково Ромодановского района.

По предварительным данным, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.

По информации «Известий Мордовии».

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