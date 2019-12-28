В Рузаевке горел заброшенный дом

В Рузаевке произошло возгорание заброшенного дома.
Вечером 27 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение об указанном происшествии. В заброшенном доме, расположенном по адресу – улица Маяковского, вспыхнуло пламя.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил постройку на площади 6 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru