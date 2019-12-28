В Саранске задержали женщину, пытавшуюся украсть бутылку коньяка из гипермаркета

В Саранске была задержана женщина, которая пыталась украсть бутылку коньяка из гипермаркета.

В вечернее время суток сотрудники Росгвардии приехали в гипермаркет, расположенный в юго-западной части города, где задержали 42-летнюю жительницу Саранска, которая пыталась вынести из торгового заведения бутылку коньяка, минуя кассы.

Женщина была передана сотрудникам отдела полиции №3 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: vk.com/pro_10tvrm