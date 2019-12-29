В Зубово-Полянском районе загорелась крыша жилого дома

В Зубово-Полянском районе горела крыша жилого дома.
Происшествие произошло днём 28 декабря на территории населенного пункта Явас. На улице Озерной загорелась кровля жилого дома №43. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 8 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания кровли жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru