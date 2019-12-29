В Саранске был задержан 25-летний парень, подозреваемый в повреждении чужого автомобиля

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан 25-летний местный житель, который подозревается в повреждении чужого автомобиля.

Вечером 27 декабря сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что возле многоквартирного дома, расположенного в юго-западной части Саранска, парень бьет ногами припаркованный автомобиль марки «Лада-Гранта». Стражи порядка прибыли на место инцидента. В этот момент упомянутый парень, которым оказался 25-летний житель Саранска, бросал комья снега в сторону транспортного средства.

Молодой человек был задержан и передан полицейским.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia