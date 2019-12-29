В Ковылкино сотрудники МЧС ежедневно проводят профилактические мероприятия

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов проводят ежедневные профилактические мероприятия в частном жилом секторе города Ковылкино.

Особое внимание в ходе проведения указанных мероприятий уделяется местам проживания многодетных семей, одиноких граждан, а также местам эксплуатации печного отопления без газового оборудования.

Сотрудники МЧС с каждым жителем индивидуально проводят профилактические беседы на противопожарную тематику и вручают памятки по соблюдению мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в УФСИН РФ по Мордовии были проведены занятия с работниками кадровых служб и групп социальной защиты и учета трудового стажа осужденных.

Источник: 13.mchs.gov.ru