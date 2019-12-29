Неизвестные мошенники оставили без денег жителя Саранска, решившего приобрести строительные материалы

Житель Саранска, который решил приобрести строительные материалы, был ограблен неизвестными мошенниками.

Несколько дней назад 30-летний житель Саранска на специализированном сайте обнаружил объявление о продаже строительных материалов. Горожанин оставил на данном сайте номер своего телефона и анкетные данные. Спустя некоторое время с мужчиной связался неизвестный гражданин, который сообщил стоимость товаров, заказ на приобретение которых оформил житель Саранска. Горожанин, удовлетворившись озвученной ценой, дал согласие на покупку продукции. После этого упомянутый незнакомец прислал мужчине товарные накладные и реквизиты счета, по которым нужно было оплатить товар. В итоге житель Саранска перечислил якобы продавцу 114 тыс. рублей, после чего сайт был заблокирован, а гражданин, с которым пострадавший общался, выключил телефон.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф