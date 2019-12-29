В Атяшевском районе 14-летний спортсмен пострадал во время соревнований

В Мордовии 14-летний спортсмен пострадал во время соревнований по вольной борьбе.

Указанный инцидент произошел несколько дней назад в Атяшевском районе. Во время соревнований по вольной борьбе 14-летний спортсмен получил серьезную травму, из-за которой ему нужно будет взять паузу. У подростка был диагностирован перелом ключицы. Каким именно образом парень получил травму, не сообщается.

По информации «Известий Мордовии».

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