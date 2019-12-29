В Саранске в 2020 году откроют две поликлиники

В Саранске на следующий год запланировано открытие двух поликлиник.

В настоящее время уже практически полностью готова к открытию детская поликлиника на Химмаше. Сейчас на данном объекте завершается поставка оборудования и готовятся акты ввода здания в эксплуатацию.

Также в следующем году откроется новая поликлиника в микрорайоне Юбилейный. Данное медицинское учреждение располагается на проспекте Российской Армии.

По информации «Известий Мордовии».

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