В Саранске в 2020 году откроют две поликлиники

В Саранске на следующий год запланировано открытие двух поликлиник.
В настоящее время уже практически полностью готова к открытию детская поликлиника на Химмаше. Сейчас на данном объекте завершается поставка оборудования и готовятся акты ввода здания в эксплуатацию.
Также в следующем году откроется новая поликлиника в микрорайоне Юбилейный. Данное медицинское учреждение располагается на проспекте Российской Армии.
По информации «Известий Мордовии».
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