Житель Чамзинки бесследно исчез после корпоратива

В Мордовии разыскивается пропавший без вести житель Чамзинки.

Федулкин Дмитрий Васильевич 1984 года рождения, являющийся жителем Чамзинки, бесследно исчез вечером 28 декабря. На связь с родными и близкими мужчина не выходит. По предварительной информации, гражданин исчез после праздничной вечеринки, проходившей в кафе «Весна», расположенном в Чамзинке.

Известно, что разыскиваемый мужчина был одет в синюю куртку с капюшоном, клетчатую рубашку синего цвета, синие джинсы, серую шапку и черные ботинки.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении жителя Чамзинки, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Также читайте о том, что в Атяшевском районе 14-летний спортсмен пострадал во время соревнований.

Источник: vk.com/la_saransk