В Саранске двух мужчин осудили за коммерческий подкуп

В Саранске суд вынес приговор в отношении двух работников одного из предприятий города, обвиняемых в коммерческом подкупе.

Стражами порядка было установлено, что преступники за денежное вознаграждение обеспечили директору другой коммерческой организации, которая специализируется на оптовой продаже цветных металлов в первичных формах, заключение договоров-поставок. Сумма упомянутого вознаграждения составила более 2,2 млн рублей.

Решением суда в отношении злоумышленников была избрана мера наказания в виде 6 лет, а также 5 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф