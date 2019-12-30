45-летний житель Мордовии пытался изнасиловать свою мать

В Мордовии 45-летний местный житель пытался изнасиловать свою 70-летнюю мать.

Инцидент имел место в Торбеевском районе. 45-летний местный житель попытался совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 70-летней матери. Довести преступный замысел до конца мужчина не смог, поскольку пенсионерке удалось оказать ему сопротивление и убежать.

Местные жители утверждают, что нерадивый сын нигде не работает и имеет судимость за кражу.

По информации «Известий Мордовии».

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