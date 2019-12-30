В Мордовии для детей осужденных устроили костюмированное представление

Представители общественной наблюдательной комиссии Мордовии и общественного совета при УФСИН РФ по Мордовии устроили для детей, находящихся в Доме ребенка при исправительной колонии №2, костюмированное представление.

Гости показали детям театрализованную постановку с участием Деда Мороза и Снегурочки. Ребята с удовольствием играли, веселились и участвовали в конкурсах вместе с любимыми новогодними персонажами.

Кроме того, гости привезли детям сладкие подарки и игрушки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su