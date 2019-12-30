Сотрудники исправительных учреждений Мордовии предотвратили несколько попыток доставки запрещенных предметов

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №10 при осмотре внутренней запретной зоны обнаружили и конфисковали 2 свертка, в которых находились 4 мобильных телефона.

Кроме того, сотрудники упомянутой колонии при досмотре личных вещей гражданина, прибывшего на длительное свидание к осужденному к 8 годам лишения свободы, обнаружили и изъяли 6 сим-карт, которые были спрятаны ухищренным способом в кошельке.

В исправительной колонии №18 при досмотре автотранспорта, въезжающего на территорию производственной зоны, сотрудники учреждения обнаружили и изъяли 2 мобильных телефона, микросхему и USB-шнур, которые были спрятаны ухищренным способом в кабине.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.fsin.su