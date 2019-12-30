В Зубовой Поляне сотрудники УФСИН РФ по Мордовии посетили краеведческий музей

Сотрудники отдела по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии и члены их семей посетили краеведческий музей, расположенный в Зубовой Поляне.

Участники экскурсии узнали о том, что в фонде музея находится большое количество экспонатов, которые были собраны жителями упомянутого населенного пункта на протяжении многих лет.

Сотрудников ФСИН заинтересовали редкие фотографии, документы, книги, карты, а также макеты жилища разных лет и творческие работы, созданные руками местных жителей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su