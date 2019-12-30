Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии провели для старшеклассников урок профориентации

Сотрудники исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии проинформировали школьников выпускных классов о порядке поступления в ведомственные высшие учебные заведения ФСИН России.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы провели урок профориентации для учащихся, в ходе которого подробно рассказали школьникам о действующих высших учебных заведениях ФСИН России, специальностях, правилах поступления и обучения, а также о дальнейшем прохождении службы.

Все желающие задали интересующие вопросы и получили исчерпывающие ответы.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su