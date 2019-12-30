В 2019 году в Саранске построили более 180 тысяч квадратных метров жилья

В Саранске в текущем году построили 181 тыс. квадратных метров жилья.

Глава департамента строительства Петр Григорькин в ходе оперативного совещания, прошедшего в администрации Саранска 30 декабря, доложил, что запланированные показатели по вводу жилья в эксплуатацию в этом году были выполнены в полном объеме, а также сообщил, что в следующем году в городе планируется построить и ввести в эксплуатацию 202,2 тыс. квадратных метров жилья.

Кроме того, было отмечено, что в нынешнем году в Саранске сократились сроки рассмотрения заявления на выдачу разрешений на строительство. Ранее получение указанного разрешения занимало не более 10 дней, сейчас нужно ждать не более 7 дней.

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Источник: adm-saransk.ru