В Саранске в январе пройдут чемпионат и первенство России по синхронному катанию на коньках

В Саранске в скором времени пройдут чемпионат и первенство России по синхронному катанию на коньках.

Ледовый дворец Саранска станет местом проведения указанных соревнований. Состязания будут проводиться в период с 17 по 19 января.

Участниками рассматриваемых соревнований станут более 500 сильнейших спортсменов из 15 регионов России.

Стоимость билетов на чемпионат и первенство составляет 100 и 150 рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой министерства спорта, молодежной политики и туризма Мордовии.

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Источник: mordovia-sport.ru