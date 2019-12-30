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Биатлонистка из Мордовии стала серебряным призером первенства России

Биатлонистка из Мордовии стала серебряным призером первенства России

Биатлонистка сборной Мордовии стала серебряным призером первенства России.

Первенство России по биатлону среди юниоров и юниорок проходило в период с 24 по 26 декабря в городе Чайковский Пермского края.   

Серебряную медаль в гонке на 12,5 км среди юниорок завоевала представительница СШОР по зимним видам спорта Анастасия Халиуллина.

В спринтерской гонке Анастасия Халлиуллина остановилась в шаге от пьедестала почета, став четвертой.

У юниоров лучший результат среди спортсменов Мордовии показал Кирилл Ануфриев, ставший восьмым в спринте.

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Источник: mordovia-sport.ru