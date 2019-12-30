В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 31 декабря

В Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 31 декабря.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 31 декабря на территории республики ожидаются временами осадки в виде мокрого снега, местами метель и порывы юго-западного ветра скоростью до 18 метров в секунду. На отдельных участках дорог региона будут наблюдаться снежные заносы, накат и гололедица.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям Мордовии во время сильной метели без особой надобности не выходить на улицу, а также плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

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Источник: 13.mchs.gov.ru