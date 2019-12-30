В Мордовии полицейские провели операцию «Надзор»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактической операции под названием «Надзор».

Указанная операция проводилась на территории Мордовии в период с 16 по 20 декабря. Стражами порядка по месту жительства было проверено 668 лиц, состоящих под административным надзором.

Было выявлено 5 преступлений, связанных с уклонением от административного надзора или неоднократным несоблюдением установленных судом ограничений. В отношении 4 лиц был установлен административный надзор.

В суды были направлены 23 заявления для установления административного надзора и 35 ходатайств для установления дополнительных административных ограничений и продления срока административного надзора.

Было выявлено 131 административное правонарушение, связанное с несоблюдением административных ограничений и невыполнением обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.

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Источник: 13.мвд.рф